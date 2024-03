Erstaunliche Entwicklung bei Concrete Leveling!

Die Concrete Leveling hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,51 USD erreicht, was einer Entfernung von -27,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -62,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Concrete Leveling eine mittlere Aktivität gemessen. Somit wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Concrete Leveling in den letzten Tagen. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Concrete Leveling daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index, RSI, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, führt zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 50,34. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 53,42 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Concrete Leveling als "Neutral".