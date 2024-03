Equitable Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Dividendenrendite von Equitable liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -138,76 Prozent im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erzielte Equitable eine Performance von -3,85 Prozent, was eine Underperformance von -3,39 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie 11,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equitable liegt bei 10,56, was 69 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich sagen, dass Equitable eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Equitable in diesem Punkt eine Gesamtbewertung als "Neutral".