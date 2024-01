Enservco Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Enservco-Aktie haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,38 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,252 USD liegt, was einer Abweichung von -33,68 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,33 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Enservco-Aktie überkauft ist, was zu einer erneuten schlechten Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer weiteren schlechten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Auswertung der Stimmung und Diskussionen daher eine schlechte Bewertung für die Enservco-Aktie.