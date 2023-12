Endlich lohnt sich SLM!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Netzwerken hervorgeht. An acht Tagen wurden überwiegend positive Themen besprochen, während an zwei Tagen die Stimmung eher negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Gespräche über das Unternehmen Slm. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Mit einem RSI von 7 in den letzten 7 Tagen wird die Slm-Aktie als überverkauft eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (10,98) zeigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung nach dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Slm-Aktie mit einer Rendite von 19,6 Prozent eine überdurchschnittliche Performance um mehr als 8 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche mit einer mittleren Rendite von 18,38 Prozent schneidet Slm mit einer Rendite von 1,22 Prozent besser ab. Diese positive Entwicklung im letzten Jahr führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, liegt bei Slm derzeit bei 3,34 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,32 Prozent zur Branche und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik seitens der Redaktion.