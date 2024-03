Endlich lohnt sich Eltek!

Eltek-Aktie übertrifft die Branche um 241,64 Prozent

Eltek hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 238,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -2,72 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +241,64 Prozent im Branchenvergleich für Eltek. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat sich Eltek mit einer Rendite von 236,66 Prozent über dem Durchschnittswert von 2,25 Prozent im letzten Jahr gut behauptet. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental gesehen ist Eltek mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,1 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 78,08 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Eltek mit 1,43 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11197,18 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Eltek eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen zu Eltek abgegeben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst zeigt die Anleger-Stimmung eine positive Tendenz und erlaubt daher eine insgesamt "Gut"-Einstufung.