Endlich lohnt sich Data Communications Management!

Die Data Communications Management-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,92 CAD verzeichnet, was einer Abweichung von +30,14 Prozent vom aktuellen Kurs (3,8 CAD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,05 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +24,59 Prozent entspricht. Daher erhält die Data Communications Management-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Data Communications Management derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Data Communications Management liegt bei 13,33, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 13,73 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für das Unternehmen.

Im Branchenvergleich hat die Data Communications Management-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 111,36 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +105,11 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die im Durchschnitt um 6,26 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,4 Prozent hatte, liegt die Data Communications Management-Aktie mit 110,96 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.