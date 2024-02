Endlich lohnt sich Addentax!

Die technische Analyse der Addentax-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,66 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,55 USD liegt und somit einen Abstand von -6,63 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,22 USD, was einer Differenz von +27,05 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Addentax eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,85 % in der Luftfracht- und Logistikbranche als niedrig einzustufen ist. Daher erhält das Unternehmen eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Addentax-Aktie zeigt einen Wert von 3 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 30,26, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Addentax. In den letzten sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen eine eher neutrale Einstellung zu beobachten war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Addentax daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.