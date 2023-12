Endlich geschafft, Triumph Gold?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Für die Triumph Gold-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 40,63 beträgt, und auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das Bild einer Aktie liefern. Bei Triumph Gold wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +72,73 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt ebenfalls eine positive Abweichung von +35,71 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Triumph Gold derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit nach den verschiedenen Bewertungskriterien ein überwiegend neutrales bis positives Bild für die Triumph Gold-Aktie.