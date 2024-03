Endlich geschafft, Sun Hung Kai?

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai":

Der Aktienkurs von Sun Hung Kai & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um -13,42 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sun Hung Kai & eine Unterperformance von -16,81 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Sun Hung Kai & um 16,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Sun Hung Kai & mit einer Ausschüttung von 11,66 % deutlich über dem Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (5,74 %), was einer Differenz von 5,92 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung der Dividende derzeit als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sun Hung Kai & liegt derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,56 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 90 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 24, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Bereich des Sentiments und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Sun Hung Kai & festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, weshalb Sun Hung Kai & in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.