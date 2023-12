EcoRub im Check!

Das Unternehmen Ecorub hat aufgrund einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 5,34 Prozentpunkten erzielt. Dies führt zu einer als "Schlecht" bewerteten Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ecorub-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit wird das Wertpapier weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Aus technischer Sicht wird die Ecorub-Aktie aufgrund des Schlusskurses am letzten Handelstag von 0.007 EUR im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse eine eher negative Bewertung für die Ecorub-Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, RSI, Sentiment und technische Analyse.