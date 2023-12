Doch kein Comeback bei TerraCom!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und kann diese verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Terracom wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Terracom-Aktie beträgt aktuell 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 34,04 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Terracom.

Die technische Analyse zeigt, dass die Terracom-Aktie aktuell +5,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -18,75 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Trotz überwiegend positiver Kommentare und Befunde in Bezug auf Terracom in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Stimmung für die Terracom-Aktie.