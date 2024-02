Doch kein Comeback bei Strata Skin Sciences!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Strata Skin Sciences in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Für Strata Skin Sciences wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist auch eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, wodurch die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen jedoch haben die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Strata Skin Sciences gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Für die Bewertung der Aktiendynamik kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI von Strata Skin Sciences 83,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht" für den RSI.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Strata Skin Sciences in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,01 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind vergleichbare Aktien um 2,53 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Strata Skin Sciences im Branchenvergleich um -41,54 Prozent unterperformt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -5,88 Prozent, und Strata Skin Sciences lag 33,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.