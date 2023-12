Doch kein Comeback bei Goldcliff Resource!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Goldcliff liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und auch hier liegt der RSI für Goldcliff bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zum Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Goldcliff mit -16,67 Prozent um mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,51 Prozent, wobei Goldcliff mit 5,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen zu Goldcliff auf den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild, ohne deutlich positive oder negative Ausschläge. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Goldcliff bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Goldcliff derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau", mit einem Unterschied von 3,67 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,67 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

