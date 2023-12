DocCheck Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Doccheck liegt bei 58,33 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40 und zeigt ebenfalls eine "neutral" Einschätzung. Somit wird die Gesamteinschätzung als "neutral" betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" weist Doccheck eine Rendite von -38,14 Prozent auf, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitstechnologie" verzeichnet eine mittlere Rendite von -16,41 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Doccheck mit 21,73 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Doccheck mit 9,4 EUR derzeit +0,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "neutral". Bei Betrachtung der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung als "schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,98 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 8,43 Prozent liegt Doccheck 2,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitstechnologie" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "gut" Bewertung.