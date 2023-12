DocCheck Aktie: Da kann man verrückt werden!

Bei der Analyse der Aktie von Doccheck ist die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung. Dabei werden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Doccheck im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,14 Prozent erzielt, was 35,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -16,87 Prozent, wobei Doccheck aktuell 21,27 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Doccheck-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,59 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,3 EUR deutlich darunter liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet weist Doccheck ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,12 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".