Denkzettel für Yangarra-Chefs!

Die kanadische Öl- und Gasfirma Yangarra Resources Ltd. hat eine Dividendenrendite von 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8,3 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Auch aus charttechnischer Sicht schneidet das Unternehmen nicht gut ab. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,14 CAD, was einem Unterschied von -28,3 % zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energie-Sektor verzeichnet Yangarra eine Unterperformance, mit einer Rendite von -47,25 % im vergangenen Jahr, was 48,01 % unter dem Durchschnitt liegt. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie jedoch als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,75 im Vergleich zum Branchen-KGV von 49,4, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie von Yangarra Resources Ltd. basierend auf den genannten Faktoren als "Schlecht" bewertet.

