Denkzettel für Ssr Mining-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für das Unternehmen Mining ergibt sich ein RSI von 92,53, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 85,99, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird das Rating daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Acht Tage waren von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen eine negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen jedoch überwogen die Diskussionen über negative Themen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, mit 9 "Schlecht"-Signalen und keinem "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mining weist mit einem Wert von 21,64 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau" Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 321,45, was eine Unterbewertung von 93 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,13 Prozent, was eine Underperformance von -18,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Performance um 18,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.