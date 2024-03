Denkzettel für N4 Pharma-Chefs!

Bei N4 Pharma gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen waren in den sozialen Medien auffällig, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält N4 Pharma in dieser Hinsicht daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen über N4 Pharma in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von N4 Pharma bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der N4 Pharma mittlerweile auf 1,16 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,775 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -33,19 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,86 GBP, was einen Abstand von -9,88 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die technische Analyse mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende ist N4 Pharma im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,3 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,3 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich die Einstufung "Schlecht".