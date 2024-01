Denkzettel für Freee Kk-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Southwest":

Die Freee Kk wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3225,95 JPY, während der Kurs der Aktie (2910 JPY) um -9,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3071,88 JPY zeigt eine Abweichung von -5,27 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Freee Kk liegt bei 71,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63,72 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Die Anleger-Stimmung bei Freee Kk ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.