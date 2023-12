Denkzettel für Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech-Chefs!

Die Dividendenpolitik von Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech wird von Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 17 beträgt, was einer positiven Differenz von +11,2 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,98 Prozent, was 32,32 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Software" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -3,13 Prozent, wobei Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech aktuell 23,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech derzeit -18,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -35,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Auf dieser Grundlage wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 60 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 86,96, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.