Denkzettel für 22nd Century-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI der 22nd Century-Aktie liegt bei 82,81, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 72,4, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für die letzten 25 Tage führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die 22nd Century-Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,92 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,198 USD liegt (-95,98 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,38 USD liegt unter dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen zur 22nd Century-Aktie in den letzten Wochen. Negative Themen rund um das Unternehmen wurden ebenfalls häufig angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die 22nd Century-Aktie eine Rendite von 0 Prozent auf, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von 22nd Century in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Schlecht" bewertet wird.