Delticom wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse von Delticom-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 2,02 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,05 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,49 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,12 EUR zeigt eine ähnliche Tendenz mit einer Abweichung von -3,3 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Delticom-Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von -2,76 Prozent erzielt, was 8,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite 11,56 Prozent, wobei Delticom aktuell 14,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Delticom im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Internet & Katalog Einzelhandel" (3,85 %) keine Dividende aus, was zu der Bewertung "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich hingegen als besonders positiv. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Aktienkurs- und Dividendenentwicklung und eine positive Anleger-Stimmung.