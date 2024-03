Datang International Power GenerationClass A Aktie: Kaum zu glauben!

Der Aktienkurs von Datang Power Generation hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,59 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hat eine durchschnittliche Rendite von -5,83 Prozent erreicht, wobei Datang Power Generation auch hier mit 7,76 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Datang Power Generation liegt bei 42,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 37,23 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Datang Power Generation stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt erhält Datang Power Generation eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf einem Durchschnitt von 2,77 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,78 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt hingegen eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt liegt.

Somit erhält Datang Power Generation insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.