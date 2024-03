Damit hat keiner bei Intercede gerechnet!

In der Analyse von Intercede zeigt sich, dass die Stimmung in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Intercede weist einen Wert von 80 auf, was als "Schlecht" bewertet wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 46,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Intercede-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 21,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Dividendenpolitik wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intercede mit einem Wert von 21,69 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 69 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Software". Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie daher als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".