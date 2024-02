Damit hat keiner bei BP PLC ADR gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bp in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bp wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bp liegt bei 53,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 39,67 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bp-Aktie ein Durchschnitt von 482,21 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 474,8 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating.

Von Analysten wird die Bp-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Innerhalb eines Monats liegen 0 Gut, 0 Neutral, 2 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt "Schlecht"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 50,94 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bp eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.