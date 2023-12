Dalian Port Aktie: Pleite oder Chance?

Die Aktie von Liaoning Port wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 10,86 insgesamt 24 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Verkehrsinfrastruktur" ist, der 14,32 beträgt. Insgesamt erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Liaoning Port als neutral einzustufen sind. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Liaoning Port-Aktie aktuell bei 0,7 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,62 HKD aus dem Handel ging und einen Abstand von -11,43 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,64 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet demnach "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Liaoning Port im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,64 Prozent erzielt, was 11,08 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 8,27 Prozent, und Liaoning Port liegt aktuell 1,37 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.