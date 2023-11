DEAG Deutsche Entertainment Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Deag Deutsche Entertainment liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Deag Deutsche Entertainment eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Deag Deutsche Entertainment geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, ist die langfristige Diskussion eher neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Deag Deutsche Entertainment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,15 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,15 EUR, was einem Unterschied von +16,26 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.