DEAG Deutsche Entertainment Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Deag Deutsche Entertainment hat sich in den letzten Tagen überwiegend negativ entwickelt, wie unsere Analysten nach der Überprüfung sozialer Plattformen festgestellt haben. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine vorherrschend negative Stimmung. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die langfristige Stimmungslage wird anhand der Anzahl und der Veränderung der Beiträge über einen längeren Zeitraum bewertet. In diesem Zusammenhang zeigte die Aktie von Deag Deutsche Entertainment eine mittlere Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Deag Deutsche Entertainment-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Für den 25-Tage-RSI ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse erhielt Deag Deutsche Entertainment eine "Gut"-Bewertung, da sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage positiv abweichen. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.