DEAG Deutsche Entertainment Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Stimmung und Buzz um die Deag Deutsche Entertainment Aktie wurde über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ausgewertet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die Deag Deutsche Entertainment in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Deag Deutsche Entertainment Aktie mit einem Kurs von 8 EUR inzwischen +21,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +28,62 Prozent beläuft. Die Aktie wird aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Deag Deutsche Entertainment im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Deag Deutsche Entertainment, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der RSI der Deag Deutsche Entertainment Aktie liegt bei 12,9, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,87, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".