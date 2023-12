DEAG Deutsche Entertainment Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse der Deag Deutsche Entertainment-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen in einem positiven Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass der Aktienkurs über dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Zusammenfassend erhält Deag Deutsche Entertainment auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut"-Rating.