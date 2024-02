Cyprium Metals Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cyprium Metals-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,22 und zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Cyprium Metals diskutiert. Über sieben Tage herrschte vor allem positive Stimmung, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cyprium Metals-Aktie für den längerfristigeren 200-Tages-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Wert deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Cyprium Metals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Cyprium Metals-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.