CubeSmart ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die CubeSmart-Aktie liegt derzeit bei 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass CubeSmart überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für CubeSmart daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der CubeSmart-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 42,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 46,35 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +9,14 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +16,75 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die CubeSmart-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über CubeSmart. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu CubeSmart deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie derzeit viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die CubeSmart-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 5,72 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Alles in allem erhält CubeSmart eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.