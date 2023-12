CubeSmart-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Information für die Bewertung einer Aktie ist die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse zeigte CubeSmart interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität änderte sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies laut unserer Messung eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Der Kurs von CubeSmart liegt mit 44,54 USD inzwischen +15,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung hingegen "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +4,8 Prozent liegt. Insgesamt schätzen wir die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" ein.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die CubeSmart-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die CubeSmart-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 23,5, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 18,54, der für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

Analysteneinschätzung: Nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 3 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu CubeSmart. Das Kursziel der Analysten für CubeSmart liegt im Durchschnitt bei 49 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 10,01 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 44,54 USD notierte. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".