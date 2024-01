Crown Point Energy Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Crown Point Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,1 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,07 CAD) um -30 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,07 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Crown Point Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt (97,25%) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Crown Point Energy-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 57,14 und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Crown Point Energy.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.