Cropenergies Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Cropenergies in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Cropenergies daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Aktie von Cropenergies als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15,24, was einem 41-prozentigen Abstand zum Branchen-KGV von 25,84 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cropenergies liegt bei 82,61, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 66,67 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen bezüglich Cropenergies ist generell positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmungseinschätzung von "Gut".