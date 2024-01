Cropenergies Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Cropenergies hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,6 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -53,59 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um 39,99 Prozent gestiegen sind, schnitt Cropenergies also deutlich schlechter ab.

Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, da der "Energie"-Sektor eine mittlere Rendite von 39,99 Prozent hatte, und Cropenergies 53,59 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende bietet Cropenergies mit einer Dividendenrendite von 5,21 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag von 14,69 Prozentpunkten. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich ebenfalls verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes sowie eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden.

Bei der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Cropenergies-Aktie mit +25,41 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 8,38 EUR einen Abstand von +37,23 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Cropenergies in verschiedenen Bereichen wie Performance, Dividende und Sentiment mit schlechten Bewertungen konfrontiert ist, jedoch in der technischen Analyse positiv abschneidet. Anleger sollten diese Aspekte bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.