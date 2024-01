Cropenergies Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Cropenergies, ein Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", weist eine Dividendenrendite von 5,21 Prozent auf, was 14,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel. Die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Cropenergies-Aktie bei 11,56 EUR, was einer Abweichung von +31,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +25,93 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Cropenergies wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine negative Änderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Cropenergies-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,67 Prozent erzielt, was 40,63 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Cropenergies-Aktie im Vergleich zur Branche und anderen Investments eher unrentabel ist und daher von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.