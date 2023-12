Crescent Point Energy Aktie: Chancenlos!

Der kanadische Energiekonzern Crescent Point Energy hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Im vergangenen Monat gab es 3 positive Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als positiv bewertet. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 58,79 Prozent hin, was die Analysten zu der Einschätzung führt, die Aktie als "Gut" zu empfehlen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 3,52 Prozent, was 71,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Crescent Point Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies gilt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,94 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,21 CAD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Abweichung, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung zustande kommt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Crescent Point Energy-Aktie, wobei die Bewertungen von Analysten und die Dividendenpolitik als positiv bewertet werden, während die technische Analyse zu negativen Einschätzungen führt.