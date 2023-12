Creative Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie von Creative -Singapore hat in den letzten Monaten gemischte Signale im Hinblick auf die Kommunikation im Netz und die technische Analyse gezeigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso verhielt es sich mit der Rate der Stimmungsänderung, die kaum Änderungen aufwies. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen neutralen Wert von 36,84 an. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse ergab jedoch positive Signale, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergab. Der letzte Schlusskurs lag um +8,82 Prozent über diesem Durchschnitt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung aufgrund des nahen Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Creative -Singapore eine Outperformance von +14,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die im Durchschnitt um -13,31 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie deutlich über dem Durchschnittswert. Insgesamt führen diese Ergebnisse zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.