Coronado Global Resources-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Coronado Global zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 1,62 AUD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 1,77 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +9,26 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,68 AUD, was einen Abstand von +5,36 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Coronado Global daher die Gesamtnote "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Daher wird dieses Kriterium insgesamt mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Coronado Global liegt bei 14,81, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 36,51 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Bild ab. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, gab es auch viele neutrale Themen. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Coronado Global sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht als "Neutral" oder "Gut" bewertet wird.