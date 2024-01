Cool Company Aktie: Hilfe!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Cool wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Cool in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Cool führt zu einer Einstufung als "Neutral". Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigen eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Cool in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt unter dem letzten Schlusskurs der Cool-Aktie liegen. Auf dieser Basis erhält Cool somit eine "Schlecht"-Bewertung. In Summe wird Cool auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.