Cool Company Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Cool-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 137,38 NOK liegt, während der aktuelle Kurs bei 120,7 NOK steht. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -12,14 Prozent vom GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 124,16 NOK, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -2,79 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen über die Cool-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien eine überwiegend positive Meinung über die Cool-Aktie. Zudem beschäftigten sich die Meinungen in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Cool, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Cool-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 12,06, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 57,07 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.