Cool Company Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der Cool-Aktie ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 124,4 NOK lag, was einem Unterschied von -9,91 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 138,08 NOK entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Cool-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 136 NOK liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,53 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cool-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Cool-Aktie zeigt hingegen eine positive Stimmung, die hauptsächlich in den sozialen Medien zum Ausdruck kommt. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen zu Cool sind positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung festgestellt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über Cool deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Cool als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Cool-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.