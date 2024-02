Conmed Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 40,39 liegt Conmed unter dem Branchendurchschnitt von 100,98 in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Conmed mit 84,47 USD derzeit -18,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -24,42 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Stimmungslage bei Conmed in den letzten vier Wochen schlechter geworden ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Conmed diskutiert wurde. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.