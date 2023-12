Conmed Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Conmed hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -18,12 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +34,75 Prozent für Conmed entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,14 Prozent im letzten Jahr, und Conmed lag um 8,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Conmed ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Conmed mit 108,96 USD derzeit +6,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -2,49 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse. Unsere Analysten haben Conmed auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Conmed in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Conmed-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 52. Demzufolge wird ein "Neutral"-Rating vergeben, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 36,68, führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Conmed somit ein "Neutral"-Rating.