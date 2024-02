Conmed Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Conmed-Aktie wurde von 3 Analysten bewertet, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Conmed. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 125,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 55,11 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 81,02 USD. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Conmed-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -12,67 Prozent erzielt, was 6,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 2,87 Prozent, und Conmed liegt 15,54 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Conmed war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Conmed liegt bei 59,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 76,2, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" aufgrund dieses Gesamtbildes.