Concord Medical Services Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Concord Medical Services steht bei 50 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 65,52 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In den Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich ein deutlich positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Concord Medical Services. Sowohl die Kommentare als auch die Meinungen der letzten beiden Wochen waren größtenteils positiv. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" ergibt sich, dass Concord Medical Services mit einer Rendite von -43,36 Prozent mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,92 Prozent, wobei Concord Medical Services mit 46,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Concord Medical Services im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 91,45 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.