Concentric AB Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Concentric-Aktie wird derzeit auf Basis verschiedener Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,93 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 15,54 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,01 EUR, was zu einer Abweichung von +3,53 Prozent führt, und somit auch zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Concentric also ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zu sonst, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Concentric-Aktie hat einen Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt ebenfalls diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Concentric basierend auf der RSI-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 16,32 ist die Concentric-Aktie laut dieser Kennzahl 51 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.