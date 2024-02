Computer Programs and Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu der Aktie von Computer Programs And. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Aufgrund einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Aktie 90,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird sie von der Redaktion als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist Computer Programs And ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,64 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 101,05 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Computer Programs And laut Analysten eine Einschätzung von "Neutral" erhalten. Die Gesamtbewertung der Analysten zeigt eine positive Meinung von 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Computer Programs And im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 18 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 81,27 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.