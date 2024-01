Computer Modelling Aktie: Gut oder schlecht?

Die Aktie von Computer Modelling wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen eingehend bewertet. Die Einstufungen verteilen sich dabei auf 2 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen derzeit keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 10,2 CAD, während der aktuelle Schlusskurs bei 9,78 CAD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 4,29 Prozent hin, was die Einstufung "Neutral" bestätigt. Insgesamt erhält die Aktie von Computer Modelling somit eine neutrale Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat Computer Modelling in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 70,15 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +63,04 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 62,09 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem positiven Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt sich für die Aktie von Computer Modelling positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie geäußert, und auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vorwiegend mit positiven Themen rund um Computer Modelling. Diese Faktoren führen zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,71 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 51,01 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie von Computer Modelling in diesem Punkt der Analyse ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Computer Modelling basierend auf den Analysteneinschätzungen, dem Branchenvergleich Aktienkurs, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index.